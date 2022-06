Italgas, Gallo: fino al 2023 non ci saranno nuove emissioni bond

Lunedì 20 Giugno 2022, 17:45







(Teleborsa) - "Lo scorso anno siamo stati previdenti con l'emissione di bond che ci hanno permesso di dotarci della liquidità necessaria a sostenere i nostri investimenti e che fino al 2023 non dovrebbero rendere necessario il ricorso a nuove emissioni.



Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, intervenuto al "Ceo Talks" su Class Cnbc. "Ricominceremo nel 2024 e rivedremo un po' la nostra politica optando per tassi variabili che magari ci permetteranno di non produrre effetti sul costo del debito, forti anche della scelta di aver puntato sinora su tassi fissi e su scadenze ampie", ha dichiarato il top manager.



Pensiamo anche di fare ulteriore ricorso a emissioni legate a obiettivi di sostenibilità, "centrale nel nostro Piano Strategico per quel che attiene sia i target di riduzione della carbon footprint sia di aumento dell'efficienza energetica", ha concluso Gallo.