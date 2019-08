Italgas e Terna bocciate da Goldman Sachs

(Teleborsa) - In una seduta caratterizzata da ampie vendite su tutti i settori si segnala la discesa anche delle utility, con Italgas in rosso del 4,22% e Terna del 3,01%. Snam arretra del 2,58%.



Oltre alle preoccupazioni per la crisi di Governo, le due azioni risentono anche della bocciatura di Goldman Sachs. Gli analisti della banca d'affari americana hanno tagliato la raccomandazione sui due titoli da neutral a sell, portando il prezzo obiettivo rispettivamente a 5,25 da 5,55 euro e a 5,25 da 5,20 euro.



Confermato il rating di Snam a sell, con il target price che passa da 3,65 a 4,25 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA