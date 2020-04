Italgas, dipendenti donano 7.000 ore do lavoro per lotta a Covid-19

(Teleborsa) - I dipendenti del Gruppo Italgas hanno donato alla Protezione Civile l'equivalente economico di circa 7.000 ore di lavoro aderendo alla campagna di solidarietà "Insieme per l'Italia, dona una tua giornata alla lotta contro il Coronavirus", lanciata dal Gruppo il 27 marzo scorso.



Un gesto di solidarietà per contribuire direttamente alla lotta contro la diffusione del Covid-19, non solo attraverso il quotidiano impegno durante il lockdown per garantire continuità ed efficienza dei servizi, ma anche con una donazione a sostegno delle attività

della Protezione Civile.



All'ammontare equivalente alle 7.000 ore di lavoro è stato aggiunto un contributo di pari importo dal Gruppo Italgas, che segue le donazioni effettuate nei giorni scorsi per una serie di centri ospedalieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA