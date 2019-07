Italgas, conclusa con successo nuova emissione bond da 600 milioni

(Teleborsa) - Il lancio della nuova emissione obbligazionaria di Italgas è stata conclusa con successo. Il bond avrà scadenza nell'aprile del 2030, per un ammontare di 600 milioni di euro con cedola annua di 0,875% a tasso fisso.



Con questa emissione, Italgas "coglie le condizioni di mercato favorevole per ottimizzare il costo del debito allungandone le scadenze".



L'operazione ha fatto registrare una domanda superiore ai 3 miliardi di euro, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.



Il collocamento è stato organizzato e diretto, come Joint Bookrunners, da BNP Paribas, JPMorgan, UniCredit, Banca IMI, Mediobanca, SocGen.



Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.