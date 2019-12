Italgas, con Polizia di Stato su prevenzione e contrasto crimini informatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Polizia di Stato e Italgas hanno siglato undi particolare rilievo per il Paese., rientra nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali in settori strategici del Paese.La Polizia Postale e delle Comunicazioni è infatti quotidianamente impegnata a garantire l'integrità e la funzionalità della rete informatica delle strutture di livello strategico per il Paese attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. Italgas è il principale operatore in Italia e il terzo in Europa nel settore della distribuzione del gas, opera in oltre 1.800 Comuni e gestisce una rete che si estende complessivamente per oltre 71.000 chilometri al servizio di 7,6 milioni di utenze.La sicurezza informatica e delle infrastrutture fisiche e digitali è pertanto centrale nelle attività che ogni giorno Italgas svolge al servizio del Paese.Tra lerientrano la condivisione e l'analisi delle informazioni utili alla prevenzione di eventuali attacchi, lo scambio di segnalazioni relative a incidenti finalizzate all'individuazione di possibili minacce verso infrastrutture Italgas, un adeguato flusso di comunicazione volto a fronteggiare eventuali situazioni di crisi.L'accordo rappresenta una tappa significativa nella collaborazione tra Polizia di Stato e Italgas, uno strumento importante per la realizzazione di un efficace sistema di contrasto al cybercrime, basato sulla condivisione informativa e sulla cooperazione operativa.per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Armando Forgione e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi.