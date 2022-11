Italgas, completata cessione degli asset di Napoli al nuovo gestore

Mercoledì 30 Novembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - Italgas, gruppo quotato su Euronext Milan e il più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, ha comunicato che si è concluso oggi a Napoli il passaggio di consegne di asset e impianti di Italgas al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, individuato attraverso procedimento di gara ATEM.



A fronte della cessione, Italgas ha incassato la somma di 263,9 milioni di euro. "La società, inoltre, non concordando sul predetto importo, si è attivata nelle sedi competenti per richiedere la sua integrazione", si legge in una nota.