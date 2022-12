Italgas, CdA approva Piano di Creazione di Valore Sostenibile 2022-2028

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Italgas ha approvato il, "Costruttori di futuro", che fissa azioni concrete e target ambiziosi per la creazione di valore per gli stakeholder del gruppo e per i territori in cui è presente e opera. Il documento si inserisce nella traiettoria già tracciata dal Piano Strategico 2022-2028 da 8,6 miliardi di euro di investimenti.Insieme al Piano di Creazione Valore, al CdA è stato presentato anche il", che approfondisce il rapporto tra il business del gruppo e gli impatti legati al cambiamento climatico in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD).Tra i, la realizzazione di un network di distribuzione al 100% hydrogen-ready, la produzione di 200 tonnellate di idrogeno attraverso il futuro impianto Power to Gas di Sestu (Cagliari), il coinvolgimento di 18.000 cittadini in attività di formazione sulla transizione energetica e la valutazione a livello globale di oltre 3.000 startup e PMI per possibili collaborazioni."Per anni la sostenibilità - ha spiegato l'- è stata considerata un concetto quasi astratto, rispetto al quale adeguare strategie e obiettivi aziendali ma senza una correlazione diretta a uno sviluppo reale. Unache fanno della sostenibilità il principale driver per raggiungere il traguardo della net zero economy"."In Italgas ci lavoriamo da tempo nella consapevolezza che tutto ciò che possiamo misurare possiamo anche gestire - ha aggiunto - I due nuovi documenti vanno proprio in questa direzione:".