Italgas annuncia partnership con l'americana Picarro

(Teleborsa) - Italgas e, società statunitense leader nella fornitura di software intelligenti per le rilevazioni della presenza di gas in aria, acqua e terra, hanno siglato un accordo di partnership per l'utilizzo in Europa di, attualmente las.Il sistema, denominato CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy), consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Vantaggi resi possibili dalla realizzazione di specifici dispositivi veicolari che, associati a sofisticati software, garantiscono una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell'aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione)., ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come ad esempio le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell'area fuori-terra monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri)., restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell'aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.L'accordo fa seguito a un'intensa fase di sperimentazione condotta con successo nell'ultimo anno sulle reti delle tre più grandi città servite da Italgas, Torino, Roma e Napoli. In queste città la nuova tecnologia ha permesso di controllare complessivamente una quantità di chilometri di rete pari al 150% in più rispetto agli standard minimi indicati dall'autorità di regolazione, ovvero circa 38.000 chilometri di rete contro i 15.000 richiesti."L'adozione da parte di Italgas della tecnologia Picarro Surveyor – sottolinea, CEO di Picarro – rappresenta un importante traguardo per il settore della distribuzione del gas in Europa. Siamo lieti di implementare congiuntamente soluzioni data-driven a vantaggio degli operatori del gas di tutta Europa".