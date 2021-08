Italgas, al via la gestione dell'Atem Valle d'Aosta: pronti investimenti per 100 milioni di euro

Martedì 31 Agosto 2021, 15:30

(Teleborsa) - Prende il via domani, primo settembre, la gestione a cura di Italgas del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale "Valle d'Aosta". Il completamento delle procedure di gara che vedono il Comune di Aosta quale ente capofila per tutti i Comuni della regione alpina consente a Italgas di dare continuità anche per i prossimi 12 anni alla gestione del servizio nel territorio della Valle e di avviare la realizzazione dell'importante programma di investimenti di 100 milioni di euro circa proposto nell'offerta risultata vincente. L'Ambito si compone di 74 comuni, di cui 24 attualmente metanizzati (serviti da circa 350 km di reti), per complessive 20 mila utenze finali e una RAB di oltre 40 milioni di euro.

La Valle d'Aosta è uno dei sei Ambiti, su 177 in cui è suddivisa l'Italia, che finora hanno portato a termine con successo il percorso di aggiudicazione del servizio, e il secondo in ordine temporale in cui si è giunti alla sottoscrizione del contratto. Gli investimenti Italgas saranno finalizzati all'estensione delle reti verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, al miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio. Un piano che genererà un forte stimolo per l'economia locale, favorendo la crescita sostenibile del territorio con ricadute anche in termini occupazionali e importanti risparmi in bolletta, ma soprattutto doterà il territorio di un'infrastruttura moderna, efficiente e di nuova generazione. Tra gli interventi previsti nel piano Italgas si segnalano in particolare: la realizzazione di circa 270 chilometri di nuove reti e la metanizzazione di 17 nuovi Comuni, tra cui l'intera area compresa tra Aosta e Courmayeur; l'incremento delle utenze servite, dalle attuali 20 mila a circa 40 mila nell'arco dei 12 anni di concessione; la digitalizzazione completa della rete e degli impianti, compresa l'installazione di contatori intelligenti sul 100% delle utenze attuali e future; interventi di efficienza energetica in oltre 70 edifici pubblici Regionali e Comunali.

"L'attribuzione a Italgas di questa concessione che prevede investimenti per circa 100 milioni di euro – ha commentato l'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo – dimostra come il vero vincitore delle gare Atem sia sempre il territorio. I nostri interventi si concentreranno nella prima parte della concessione e porteranno a raddoppiare il numero di famiglie raggiunte dal servizio e renderanno il nostro network interamente digitale, così da poter accogliere e distribuire, in un futuro non lontano, anche gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno. La firma odierna avvia la realizzazione di una importante infrastruttura che garantirà lo sviluppo sostenibile della Valle. Il futuro della distribuzione del gas in regione comincia oggi". Dichiara il sindaco di Aosta, Gianni Nuti: "Siamo particolarmente lieti di poter salutare l'avvio della gestione della rete a conclusione di un iter particolarmente complesso. Per la nostra Amministrazione il compito di rappresentare l'intero sistema Valle d'Aosta ha rappresentato una sfida impegnativa ma anche stimolante, condotta con particolare attenzione e competenza da parte degli Uffici a cui va il nostro ringraziamento ora che, espletate le procedute di gara, siamo alla vigilia di una svolta di grande significato per il sistema regionale degli enti locali. L'auspicio è che si tratti di un passo decisivo verso l'ammodernamento e l'implementazione infrastrutturale in vista di una maggiore efficienza per quanto riguarda il consumo energetico a beneficio della collettività anche sotto il profilo ambientale".