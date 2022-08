Italgas acquista rete distribuzione GPL in 12 comuni della Sardegna

Mercoledì 3 Agosto 2022, 09:45







(Teleborsa) - Italgas ha sottoscritto con il Gruppo Fiamma 2000 un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività di distribuzione e vendita di GPL, con relative reti e impianti, gestite in 12 comuni della Sardegna.



Le reti di distribuzione oggetto dell'accordo, attualmente esercite da Sarda Reti Gas (Gruppo Fiamma), si estendono complessivamente per oltre 430 chilometri e sono al servizio di 12.000 clienti nei comuni di Olbia (Bacino 5), Valledoria (3), Buddusò (10), Budoni (11), Sedilo (13), Genoni (17), Terralba (19) Simala (20), Arbus (24), Mandas e Siurgus Donigala (26), Santadi (35).



La valorizzazione dell'operazione (enterprise value su base debt-free/cash-free) è pari a 31,7 milioni di euro, con il prezzo che sarà corrisposto interamente per cassa al netto del debito relativo al perimetro acquisito.



Il closing è atteso nel secondo semestre del 2022.