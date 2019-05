Italgas, accordo di consulenza per la greca EDA THESS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha stipulato un contratto di consulenza con Italgas, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi forniti e la sicurezza della propria rete di distribuzione.Avvalendosi della collaborazione di Italgas, società dall'elevato know-how, l'operatore greco migliorerà ulteriormente il livello dei servizi e degli strumenti impiegati per gestire e sviluppare la propria rete di distribuzione in coerenza con le esigenze delle comunità servite. L'accordo è stato firmato dal Direttore Generale di EDA THESS,e dal Chief Commercial Officer di Italgas,e riguarda gli ambiti relativi ai sistemi informativi, smart metering, costruzione, esercizio e manutenzione delle reti di distribuzione del gas naturale e la loro digitalizzazione.Per la società italiana specializzata nell'attività di distribuzione del gas, l'accordo è un importante riconoscimento delle competenze e best practice nella gestione delle reti di distribuzione del gas naturale maturate in oltre 180 anni.