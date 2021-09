Venerdì 10 Settembre 2021, 07:17

Ora è più chiaro: il caso della sanzione ad Alitalia non toccherà Ita che può così stringere i tempi per prepararsi al decollo. Dopo l'interruzione dei rapporti con i sindacati, il presidente Alfredo Altavilla sta accelerando nelle assunzioni che dovrebbero partire lunedì 13 e terminare una settimana dopo, visto che entro giovedì 23 la newco dovrà consegnare all'Enac i nominativi degli equipaggi dei 52 aeromobili acquisiti dall'amministrazione straordinaria: 7 Airbus 330, 45 Airbus 320 family. La prossima settimana potrebbero inoltre essere bandite dai commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso le gare per il marchio e le aree handling e maintenance, alle quali Ita potrebbe prendere parte anche se per la manutenzione soltanto assieme a un partner e in minoranza.

Ai nuovi assunti, scelti tra i 29.500 che hanno fatto domanda entro le 24 del 6 settembre, Altavilla applicherà un regolamento contrattuale individuale e non il Ccnl, come avrebbero voluto le organizzazioni dei lavoratori corrispondendo una retribuzione più bassa del 15-25% rispetto alla media di Alitalia. I primi 2.800 dipendenti FTE (a tempo pieno) saranno 550 PNT (piloti), 1.000 PNC (assistenti di volo), 1.250 personale di terra.

INGAGGI FUORI STIMA

Anche se le assunzioni riguarderanno circa il 10% delle manifestazioni ricevute, tra le carte riservate di cui Il Messaggero è venuto in possesso si legge che «per i successivi fabbisogni di personale, Ita potrà prendere in considerazione anche le candidature che saranno presentate oltre tale data», cioè il 6 settembre indicato come deadline.

Non solo. Ma la messa a terra del piano industriale contenente il piano occupazionale nel periodo 2021-2025 «può essere influenzato da variabili non prevedibili conseguenti alle diverse previsioni sulla effettiva ripresa del mercato aereo nazionale, intercontinentale e internazionale e naturalmente dalle incertezze delle evoluzioni della curva epidemiologica in corso e degli impatti sull'industria del trasporto aereo e per finire, dalle iniziative che verranno attuate dai concorrenti».

Nel verbale di incontro sottoscritto due sere fa, in cui è stata sancita la rottura in conseguenza della decisione di Altavilla di non attendere oltre le ore 15 per riprendere il negoziato, si intravede però un'apertura: «Le parti ribadiscono la volontà di proseguire il confronto fino al 20 settembre con l'auspicio comune di addivenire a soluzioni condivise». Sicché, i sindacati che oggi manifesteranno davanti a Montecitorio per chiedere al governo la cig fino al 2025 e a Ita di applicare il Ccnl senza diktat, un confronto sulla definizione dei bandi di gara per la maintenance e l'handling con tutele occupazionali e un fondo di solidarietà per il trasporto aereo, mirano a un coinvolgimento diretto sulle mosse future.

Entro il prossimo anno, quando si dovrebbero verificare le assunzioni del piano industriale riguardo il posizionamento della nuova compagnia e il reale inserimento di altri aeromobili previsti dal piano, al netto di impatti sulle condizioni finanziarie e commerciali, Ita farà tutto il possibile per assumere ex novo altri dipendenti, tenuto conto delle condizioni del mercato di riferimento.



LE PREVISIONI

Ecco le previsioni dettagliate finora inedite: entro gennaio 2022 l'organico a circa 2.935 FTE di cui 1.665 personale navigante, 1.248 personale di terra; entro aprile 2022 l'organico a circa 3.740 FTE dei quali 2.362 personale navigante 1.372 personale di terra; infine entro giugno del prossimo anno il numero dei dipendenti si attesterà a 3.964 FTE di cui 2.590 personale navigante e 1.372 personale di terra. Si consideri che, come concordato con la Commissione Ue, la società potrà fare altre assunzioni, sempre che vengano centrati gli obiettivi di piano, fino a un massimo di 5.750 dipendenti nel 2025. Infine nel 2025 impiego di 2.700 nel ground handling e di 1.250 nella manutenzione.