ITA, Sindacati: serve confronto su salari e condizioni lavoro

(Teleborsa) - "Sono imprescindibili e urgenti interventi condivisi, finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali". A scriverlo ai vertici di Ita Airways, Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, chiedendo "l'avvio di un confronto".



Secondo le tre organizzazioni sindacali "è necessario porre in essere, in tempi rapidi, adeguate azioni di valorizzazione del personale di Ita, le cui elevate professionalità hanno supportato la fase di start-up della compagnia, sostenendone i sacrifici con impegno e dedizione.



"Vanno scongiurati - sottolineano infine Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - rischi di disaffezione e fenomeni di esodo che metterebbero a serio rischio, sin dai prossimi mesi, l'evoluzione del piano industriale della compagnia, la crescita della flotta e la stessa regolarità operativa, in una fase di forte ripresa del trasporto aereo a livello globale".