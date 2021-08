ITA: si vola dal 15 ottobre, da giovedì al via vendita biglietti

Martedì 24 Agosto 2021, 17:45

(Teleborsa) - Giovedì prossimo, 26 agosto, ITA avvierà le vendite dei biglietti per i propri voli che verranno effettuati a partire dal 15 ottobre. Lo annuncia la compagnia aerea in una nota spiegando che l'avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento delle certificazioni ottenute dall'ENAC il 18 agosto scorso. I biglietti saranno in vendita nella giornata sul sito, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali.

Il sito, spiega la Compagnia, "sarà una prima release di servizio, realizzata per consentire ai clienti l'acquisto dei biglietti ottemperando a quanto definito nell'interazione fra la Commissione europea e il Governo italiano. ITA ha già programmato la realizzazione, dopo l'avvio delle operazioni, di un sito web totalmente nuovo e basato sulle tecnologie più innovative che consenta una rinnovata esperienza ai clienti".

Per l'AD e DG di ITA, Fabio Lazzerini, "nei giorni scorsi, con il rilascio delle certificazioni ENAC, abbiamo raggiunto una importante milestone della storia di ITA. Ora ci apprestiamo a conseguire un altro risultato fondamentale: l'avvio della commercializzazione. Questi risultati sono stati possibili grazie alle donne e agli uomini della compagnia che nelle passate settimane hanno svolto un duro lavoro". "Ora - prosegue - abbiamo davanti a noi nuovi e complessi obiettivi da realizzare in vista del lancio operativo del 15 ottobre e numerosi progetti da completare per arrivare a creare una compagnia aerea efficiente, sostenibile, digitale, in grado di affrontare con flessibilità le sfide future e in piena discontinuità con il passato".

La nota riferisce anche che il Consiglio di amministrazione di ha deliberato di trasformare in vincolante l'offerta non-binding già inviata in data 16 agosto all'Amministrazione Straordinaria di Alitalia precisando che "questa offerta comprende 52 aeromobili, un numero di slot correlato, oltre ai contratti e agli asset accessori del ramo Aviation per avviare le operazioni al 15 ottobre". Per il Presidente di ITA, Alfredo Altavilla, "condizione indispensabile e nostra prima priorità è quella di completare nei tempi più brevi possibili la trattativa con Alitalia in Amministrazione Straordinaria per la vendita del perimetro Aviation. Confidiamo in una costruttiva interazione con le organizzazioni sindacali per dotare ITA di un nuovo contratto di lavoro innovativo e in grado di assicurare competitività strutturale all'azienda con i concorrenti".

Scelta la società Covisian per la fornitura del servizio di gestione dell'assistenza clienti, al termine della procedura competitiva avviata nelle scorse settimane. ITA "ritiene l'area del Customer Center un elemento fondamentale nella relazione con il cliente per la quale e' importante assicurare la massima efficienza e sostenibilità. Per questo motivo, nella scelta del fornitore, si e' tenuto conto della necessità di erogare tale servizio dall'Italia e della flessibilità nel gestire la curva dei volumi di telefonate in funzione delle esigenze della compagnia da questa fase iniziale di transizione alla fase di piena operatività, il tutto offrendo soluzioni digitali e innovative". Nell'attesa che la società aggiudicataria avvii il servizio, "si aprirà un breve periodo di interim durante il quale tale attività verrà svolta per conto di ITA da personale di Alitalia in Amministrazione Straordinaria".

Per domani, mercoledì 25 agosto alle 10:30 convocato incontro con le organizzazioni sindacali per l'avvio della trattativa sindacale sul nuovo contratto di lavoro.

Intanto, Alitalia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli in partenza dal 15 ottobre. La compagnia in amministrazione straordinaria, si legge in un comunicato, "diffonderà a breve una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail, verso i clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre. La nota include le istruzioni per la gestione dei biglietti. Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori, verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto". "La campagna di comunicazione risponde alla volontà della Società di gestire la situazione in modo chiaro e trasparente, tutelando il consumatore" sottolinea la Compagnia.