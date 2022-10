Ita, scontro al vertice: il Cda affida tutte le deleghe all'ad Lezzerini, depotenziato Altavilla

Giovedì 13 Ottobre 2022, 09:45







(Teleborsa) - Il Consiglio d'amministrazione di Ita ha affidato tutte le deleghe a Fabio Lazzerini, amministratore delegato, depotenziando quindi il presidente esecutivo, Alfredo Altavilla. I 6 consiglieri uscenti, tutti espressione del Mef – azionista unico della compagnia –, hanno tolto ad Altavilla c'è anche la delega che gli attribuiva le operazioni strategiche, e quindi la gestione del processo di privatizzazione, gestione che sarebbe alla base della frattura tra il manager e il ministero di via XX Settembre.



Uno scontro al vertice proprio nel pieno del processo di vendita del 50% più un'azione della compagnia, che vede in data room il fondo Certares Management con i partner commerciali Air France-Klm e Delta, preferiti dal Mef alla cordata Msc-Lufthansa. La trattativa in esclusiva dovrebbe chiudersi il 31 ottobre, dopo essere stata prorogata di un mese.



La vicenda non si è però chiusa qui: oggi (giovedì 13 ottobre) infatti si riunirà il collegio sindacale, che dovrà verificare la legittimità dell'operazione. Come riporta Milano Finanza, la decisione ha profili legali delicati, anche per il fatto che i consiglieri sono tutti dimissionari.