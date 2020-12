© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la compagnia aerea che nasce sulle ceneri della vecchia Alitalia, sarà, in grado di "misurarsi con il mercato" ed acon quella del fatturato. Così il Presidente di ITA,, ha introdotto la presentazione delleDi aziendasostenibile ha parlato anche l'Amministratore delegato,, mettendo l'accento sulla forteIl manager ha parlato di unaper un'azienda che guarda ad un, partendo da unche sarà individuato nel corso delLasi sviluppa su: una, ovvero una realtà con pochi legami con il passato che ragiona come una startup;grazie ad una dotazione sostanziosa e sufficiente a finanziare il suo piano di sviluppo; unain grado di sostenere lo sviluppo del business in una logica graduale (scale-up);e la necessità di essere più snelli possibile per cogliere via via le opportunità del mercato.La nuova compagnia - ha spiegato l'Ad -ma si propone qualeche intende essere. Di qui l'importanza di due fattori: lae lain Italia. Una strategia che si rifletterà sulle sue scelte commerciali e sui servizi offerti.Altro tema è la, la cui pianificazione spetta al governo, ma Lazzerini assicura "per mettere il cliente sempre al centro con l'offerta di servizi di mobilità integrata.ITA sarà una, una dedicata allae una all', l'interazione fra queste due aziende sarà a prezzi mercato, efficiente, e potrà anche cogliere eventuali opportunità di offerta di servizi di mercato.Ildi ITA sarà suie non vi saranno investimenti su segmenti non stabilmente sostenibili. Ladella nuova compagnia sarà focalizzata sul, ma userà anche lae, grazie all'innovazione, si orienterà anche alle piattaforme diavrà un ruolo importantissimo, sarà, basata sul cliente, scalabile e, con approccio. L'attenzione del nuovo vettore sarà concentrata sul cliente (customer experience) e sulla soddisfazione di questo obiettivo ruoterà tutta l'offerta di servizi, progressivamente sempre più ricchi.Il Piano di ITA si sviluppa in un, il 2021, tipico di una startup, con un(snello) ed approccio diall'evoluzione del mercato. Il network dovrà essere high performing e puntare sul mantenimento delle rotte più performanti.La, prenderà il via con unacon un player europeo e sarà caratterizzata da una progressiva. "Sarà una fase di maggior beneficio - ha sottolineato Lazzerini - perché le iniziative di ottimizzazione dei ricavi e dei costi avranno prodotto appieno i loro effetti.I target del piano individuanodi euro, con unrispetto a poco meno di 1 miliardo di ricavi previsto al 2021. Ila livello diè previsto nel, mentre a livello disi attende un risultato positivo nelvedranno una crescita nell'arco del piano del 29%, per arrivare ad, ladel 21% per raggiungere, di cui più di 80 di nuova generazione, una flotta che Lazzerini definisce "moderna, green ed omogenea". A fine periodo la compagnia avràIl piano ed i suoi target di basano su delleche, partendo da uno, legato ad una rapida distribuzione del vaccino anti-Covid, prevede il. Lo scenario più ottimistico vede invece un ritorno alla normalità già nel 2022 e quello più pessimistico un tempo molto più lungo. Scomponendo questa previsione generale, la ripresa sarà più veloce sul mercato dimestico ed a medio raggio (Europa e Nord Africa) e più lenta sul lungo raggio.