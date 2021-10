ITA in corsa per aggiudicazione voli in continuità Sardegna

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 16:45







(Teleborsa) - E' atteso per domani l'esito dell'aggiudicazione del bando regionale sardo per i collegamenti in regime di continuità territoriale da e per gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, che attendono di essere avviati dal 15 ottobre prossimo.



Esclusa Volotea, che pure aveva presentato l'offerta migliore ma con carenze nella documentazione, è rimasta da valutare la proposta di ITA, la compagnia aerea che subentrerà ad Alitalia. Anche in questo caso, però, la commissione aggiudicatrice ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla flotta.



Se ITA sarà ritenuta idonea, percepirà dalla Regione Sardegna circa 29 milioni con un ribasso di oltre 8 milioni rispetto ai 37 di base dell'assessorato regionale ai trasporti. Nel network di ITA non figurano al momento voli per la Sardegna.