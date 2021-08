ITA, compagnia non avrà in dote quota di biglietti venduti da Alitalia

1 Minuto di Lettura

Lunedì 2 Agosto 2021, 20:45







(Teleborsa) - Alitalia in amministrazione straordinaria continua a vendere sul proprio sito biglietti aerei per diverse destinazioni dopo il 15 ottobre, ossia la data in cui cesserà l'operatività e in coincidenza con il decollo di Ita.



Tuttavia Ita – come precisa la società in una nota – "non avrà in dote alcuna quota minoritaria di biglietti venduti da Alitalia" per i voli successivi al 15 ottobre "oltre a quelli che saranno messi in vendita dalla stessa Ita".