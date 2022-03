ITA, Altavilla: "Data room non ancora partita ma c'è interesse"

Martedì 1 Marzo 2022, 16:45







(Teleborsa) - "I primi mesi di vita della compagnia ci mostrano che la strada presa è quella giusta" e che "non dobbiamo perdere tempo e continuare così". Lo ha affermato oggi a Fiumicino l'Amministratore delegato di ITA, Fabio Lazzerini, presentando il programma di fidelizzazione "volare".



Il programma Volare per la fidelizzazione dei clienti, gli aerei con livrea azzurra ispirati ai grandi campioni dello sport e la nuova lounge di Fiumicino - ha sottolineato - rappresentano tutti l'idea di brand che il management vuole dare e che si ispira allo scalo di Fiumicino, sempre attento alla qualità del servizio ed alla familiarità dell'offerta, senza dimenticare l'eleganza.





Il Presidente Alfredo Atavilla si è detto "molto soddisfatto delle interlocuzioni" che si stanno svolgendo e dell'interesse dimostrato, ma ha precisato che la data room non è ancora partita anche se non sono escluse "novità a breve". "La data room non è importante - ha affermato - l'importante è un business plan che dia sviluppo alla compagnia e all'occupazione".