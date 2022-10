ITA Airways pronta ad affrontare turbolenze al CdA di mercoledì

(Teleborsa) - Si profila unoin occasione del, chiamato formalmente ad approvare i risultati semestrali ed a constatare la riduzione del capitale al di sotto della soglia regolamentare.Secondo quanto confermato da fonti vicine alla compagnia i- Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Cristina Girelli, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza -i, avrebbero intenzione diin mano al Presidente Alfredo Altavilla.Sarebbero in discussione in particolare le deleghe ledi ITA Airways, oggi. E così i sei amministratori avrebbero chiesto di inserite un altro punto all'ordine del giorno intitolato "Operazione di partnership strategica. Valutazione assetto delle deleghe: deliberazioni inerenti e conseguenti".Una richiesta che sorprende all'indomani di un radicale- la potenziale Premier Giorgia Meloni è pronta ad esaminare di persona il dossier - ed alla luce delledella compagnia - ilsi è aggiudicato vincente della gara indetta dal Tesoro per una quota del 50% - che procedono senza intoppi.Frattanto, i membri del CdA sui apprestano ad approvare iche, pur in un contesti di ripresa del trasporto aereo, dovrebbero, ma soprattutto confermare che la compagnia è ricaduta nella fattispecie dell'articolo 2446 cc (perdite superiori ad un terzo del capitale) con una cassa di 200 milioni di euro al 30 settembre che rischia di dimezzarsi a 100 milioni a novembre. Di qui la necessità die già autorizzata dall'antitrust europea per il 2022.