ITA Airways partecipa alla Sustainable Flight Challenge di SkyTeam

(Teleborsa) - ITA Airways opererà domani il primo volo della Sustainable Flight Challenge di SkyTeam. Il volo AZ 110 partirà da Roma Fiumicino domani 7 maggio alle 14.05 con arrivo ad Amsterdam Schiphol alle 16.35.

Primo dei due voli con cui la Compagnia italiana prende parte alla competizione internazionale organizzata da SkyTeam, l'AZ 110 sarà operato con un Airbus A320 ed offrirà l'esperienza di volo più sostenibile di sempre sul medio raggio. Il secondo volo, l'AZ 608, sulla tratta intercontinentale Roma - New York, avverrà il prossimo 14 maggio con un Airbus A330 in partenza alle ore 10.15 da Fiumicino e arrivo a JFK alle 14.00 local time.

La Sustainable Flight Challenge (TSFC) dell'alleanza SkyTeam è una gara che mette in competizione l'industria del trasporto aereo,

accelerando la transizione verso un futuro più sostenibile e la decarbonizzazione dei cieli. Si tratta di una competizione amichevole che mette a confronto 16 compagnie aeree, impegnandole ad operare alcuni voli in modalità sperimentale e testare iniziative di salvaguardia ambientale, con l'auspicio di farle diventare le best practices per il futuro dell'aviazione.

Per realizzare questa operazione sperimentale ITA Airways ha sviluppato ed integrato una serie di attività straordinarie in coordinamento con tutti i reparti coinvolti: operazioni di volo e di terra, scelta dei velivoli e di carburanti alternativi, catering sostenibile, riciclo dei rifiuti, passenger experience. Entrambi i voli infatti saranno ad impatto ambientale zero in termini di emissioni provenienti dal carburante,

neutralizzandole grazie al contributo di ITA Airways ad alcuni progetti di riforestazione in Africa e Sud America.