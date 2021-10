ITA Airways ottiene certificazione categoria III A in soli 12 giorni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - ITA Airways ha ottenuto dall'ENAC la certificazione ad operare con i minimi di bassa visibilità appartenenti alla categoria III A. La compagnia ha esercitato tutte le azioni possibili volte all'ottenimento di tale certificazione fin dall'ottenimento del COA (certificazione operatore aereo) avvenuto lo scorso 18 agosto.



In virtù dei crediti acquisiti con l'esperienza del proprio personale di volo, nonché dalla flotta già precedentemente certificata per tali operazioni, la compagnia ha ottenuto questa certificazione in soli 12 giorni.