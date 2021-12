ITA Airways ordina 28 velivoli Airbus: A220, A320neo, A330neo

(Teleborsa) - ITA Airways ha ordinato 28 aeromobili Airbus - 7 A220, 11 A320neo e 10 A330neo, ultima versione del più popolar A330 - nell'ambito del Memorandum of Understanding annunciato il 30 settembre 2021. La compagnia poi intende siglare accordi di leasing per aeromobili A350 in modo da completare l'ammodernamento della propria flotta.

I nuovi velivoli Airbus amplieranno la flotta iniziale di ITA Airways con un aeromobile di ultima generazione a migliori prestazioni ambientali, dotato delle tecnologie più avanzate e di cabine all'avanguardia per garantire la massima efficienza operativa per il vettore e il miglior comfort per i viaggiatori.

L'A220 riunisce un'aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e i motori turbofan Pratt & Whitney di ultima generazione. Vanta un'autonomia fino a 6.390 km e consuma il 25% in meno di carburante e di emissioni di CO2 per poltrona e il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard industriali. L'impronta acustica dell'aeromobile è ridotta del 50% rispetto alla generazione precedente.

La Famiglia A320neo è la più venduta al mondo, presenta una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 ed un comfort ineguagliabile.

L'Airbus A330neo è un vero aeromobile di nuova generazione. Offre un'esperienza unica ai passeggeri con sistemi di intrattenimento a bordo e connettività di ultima generazione. E' alimentato dai più recenti motori Rolls-Royce Trent 7000 e dotato di una nuova ala con una maggiore apertura e winglets ispirati all'A350, che garantiscono un livello di efficienza senza precedenti ed un consumo di carburante per poltrona inferiore del 25%.

"Oggi la partnership strategica con Airbus compie un passo importante e siamo soddisfatti di aver sancito il patto che avevamo stretto lo scorso settembre", ha detto Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways, anticipando che "sono emerse ulteriori e nuove possibilità di collaborazione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici del settore aereo e la digitalizzazione".



"Siamo molto orgogliosi di collaborare con ITA Airways, costruendo il futuro a lungo termine del vettore con gli aeromobili Airbus più efficienti e di ultima tecnologia, sostenendo il suo obiettivo commerciale di sviluppare la propria rete in Europa e a livello internazionale nel modo più sostenibile", ha detto Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus e Head of Airbus International.