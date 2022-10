Ita, il Cda toglie deleghe operative ad Altavilla e le assegna all'amministratore delegato Lazzerini

Il cda di Ita Airways, riunitosi oggi, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. Lo si apprende da fonti vicine alla vicenda.

A votare la mozione sarebbero stati i sei consiglieri dimissionari del cda della compagnia, su nove, col sostegno dell'a.d Lazzerini. La delibera di revoca delle deleghe ad Altavilla sarebbe già stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista unico della newco. Il cda di Ita si era riunito per approvare i conti del semestre, in perdita, e per chiedere la seconda tranche di 400 milioni del finanziamento già approvato dalla Ue per assicurare la continuità aziendale. A questo punto la palla passa al Mef. Secondo gli addetti ai lavori, la distribuzione delle deleghe è competenza dell'Assemblea, non del cda, le deleghe sono state date con una delibera assembleare, per cui formalmente e tecnicamente sono un tema da assemblea da azionisti (Mef) e non da cda, spiegano.