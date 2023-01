Mercoledì 18 Gennaio 2023, 15:58

Lufthansa è pronta a scoprire le carte su Ita Airways. Dovrebbe essere oggi il giorno dell'annuncio della presentazione dell'offerta per l'acquisizione da parte del colosso tedesco di una quota attorno al 40%. A quel punto l'offerta passerà al vaglio dell'azionista e, se superato l'esame, verrà avviata una trattativa in esclusiva per arrivare alla firma dell'accordo preliminare in tempi stretti. Tutto sembra pronto per l'avvio della conclusione dell'avventura. Lufthansa era entrata nella data room a novembre e, secondo quanto s'apprende, le expert session si sono svolte fino a Natale.

Ita-Lufthansa, le condizioni

Quello di oggi, secondo alcune valutazioni, potrebbe essere un annuncio stringato, senza troppi dettagli, se non l'indicazione della quota che Lufthansa intende acquisire. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, per acquisire il 40% Lufthansa potrebbe mettere sul piatto circa 350 milioni di euro tramite un aumento di capitale riservato. La cifra sarebbe più alta rispetto a quella circolata in precedenza e che valuterebbe l'intera Ita 850 milioni. Un esborso maggiore che farebbe da contrappeso a garanzie che Lufthansaha richiesto, come il tirarsi indietro da un'acquisizione nel caso in cui l'impresa non dovesse funzionare. Altra questione è il tema degli incentivi di enti locali e società di gestione aeroportuali alle low cost. L. Ram.