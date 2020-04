IT Way, si aggiudica gara in Perù da 1,3 milioni dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Itway. società attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, si è aggiudicata, una importante gara governativa indetta in Perù dal CONCYTEC (Consorzio Nazionale Della Scienza e Tecnologia) e finanziata dalla Banca Mondiale (World Bank) nell'ambito dei suoi programmi di aiuto e sostegno ai paesi in via di sviluppo.Questo progetto - spiega la società in una nota -che è fondamentale per proseguire lungo il percorso della crescita sostenibile e per ridurre la povertà e la disuguaglianza.ha come obiettivo l'implementazione di una piattaforma nazionale per la gestione della Knowledge Base di CONCYTEC che consente di offrire servizi specializzati di analisi, progettazione, costruzione, e gestione del patrimonio scientifico e di ricerca del SINACYT, il Sistema Nazionale della Scienza,Tecnologia ed Innovazione del Perù.