IT, Esprinet annuncia nuovo assetto commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nell'IT quotata al segmento STAR di Borsa,Sono stati infattia capo della divisione, che comprende anche gli Esprivillage, Nilox e Ok Retail, ealla guida della nuova divisioneQuesta divisione è a sua volta costituita dalle strutture V-Valley, IT Volume & Tender ed Office Products.Simona Ceriani e Luca Casini hanno entrambi più di vent'anni di esperienza all'interno del Gruppo. Grazie a questi nuovi ruoli, avranno il compito di guidare la crescita aziendale e lo sviluppo del business in due ambiti strategici per Esprinet: neldella tecnologia consumer edelle soluzioni B2B."Dopo una crescita professionale interna al Gruppo, ringrazio Esprinet per questa ulteriore opportunità e dimostrazione di fiducia. Ho accettato questa importante sfida con entusiasmo, con l'obiettivo di conseguire con determinazione i risultati richiesti nel mercato consumer", ha affermato Simona Ceriani."Incrementare la vicinanza tra Produttori e Clienti, aumentare il livello di servizio commerciale e continuare a cogliere le opportunità e le sfide della tecnologia in ambito business" sono i primi obiettivi da raggiungere per, che afferma "sono pronto per iniziare questo stimolante nuovo percorso professionale".