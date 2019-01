© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2016nelle aziende italiane dell'industria e dei servizi di industria con almeno 10 dipendentiÈ quanto rilevaUn quadro in cui lee sono ilDai dati Istat emerge che a livello di macrosettoremostra imentreregistrano iAd un maggiore dettaglio settoriale – rileva l'istituto di statistica – lesi registrano nell'e nelle, quelle minime nellein senso ampio, in particolare, il peso percentuale delle singole componenti è deldelloInfine, lerappresentano soltanto loin senso ampio.Per quanto riguarda lal'Istat rileva checon una differenza di oltre sette euro tra le unità economiche con 1.000 e più dipendenti e quelle di piccole dimensioni (10-49 dipendenti). A livello nazionale la retribuzione per ora lavorata èmentre nel