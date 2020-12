© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A ottobre, il, con unarispetto a settembre (-0,1%), mentre aumentano i disoccupati e calano gli inattivi. La marginaleè sintesi dell'aumento osservatoe, dall'altro, della diminuzione registrata tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli indipendenti e tutte le altre classi d'età. Nel complesso il tasso di occupazione resta stabile al 58,0%.L'aumento del numero dicoinvolge gli uomini e gli under 50, mentre tra le donne e gli ultra 50enni si osserva una leggera diminuzione. Il(+0,6 punti).A ottobre, il(-0,2%, pari a -26mila unità) è frutto di una diminuzione tra le donne e i 25-49enni, di una sostanziale stabilità tra gli uomini e di un aumento nelle altre classi d'età. Il tasso di inattività resta invariato al 35,5%.Nelagosto-ottobre 2020, ilrispetto a quello del trimestre precedente (maggio-luglio 2020), registrando un aumento di +115mila unità. Nel trimestre aumentano anche le persone in cerca di occupazione (+5,1%, pari a +120mila), mentre calano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,1%, pari a -289mila unità).A ottobre 2020, ci sono ancora. La diminuzione coinvolge uomini e donne di qualsiasi età,(-319mila) e(-154mila), con l'unica eccezione degli occupati over50, che crescono di 45mila unità per effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di un punto. Nell'arco dei dodici mesi, aumentano sia le persone in cerca di lavoro (+1,7%, pari a +43mila unità), sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,9%, pari a +257mila).