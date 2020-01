Istat, surplus commerciale in aumento a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In arrivo i dati suldell', che evidenziano. Nei primi undici mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge +47.909 milioni (+83.331 milioni al netto dei prodotti energetici).Secondo le statistiche diffuse dall'. Il calo congiunturale dell'export è da ascrivere in particolare all'ampia diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-8,1%), mentre quella verso l'area Ue è più contenuta (-0,9%).e coinvolge sia l'area extra Ue (-3,7%) sia i paesi dall'area Ue (-2,7%).è principalmente determinata dal forte calo registrato per i mercati extra Ue (-10,6%), mentre per i paesi dell'area Ue la flessione è meno ampia (-2,7%).. In aumento, su base annua, le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+22,4%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+5,9%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+3,0%)., mentre si registra un incremento delle vendite verso Svizzera (+11,4%), Francia (+2,5%), Giappone (+17,8%), Belgio (+9,2%) e Turchia (+13,3%).