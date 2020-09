Istat, settore costruzioni in crescita a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A luglio la crescita congiunturale in atto dal mese di maggio consente all'indice delle costruzioni di superare i livelli produttivi medi del quarto trimestre dello scorso anno, pur non recuperando ancora pienamente quelli, particolarmente elevati, dell'inizio del 2020, antecedenti l'Lo rileva l'Istat che sottolinea come rispetto allo stesso periodo del 2019, a luglio 2020 sia l'indice grezzo, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario mostrino una attenuazione della diminuzione tendenziale.Nella media dei primi sette mesi dell'anno, il bilancio rimane negativo, con una flessione del 17,1% (indice corretto per gli effetti di calendario).Per il mese di luglio, l'Istituto di statistica stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registri su base mensile un aumento del 3,5%, confermando la tendenza positiva rilevata a maggio (+171,3%) e a giugno (+13,8%), dopo i forti cali di marzo e aprile.2020, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni mostra una crescita del 39,3% rispetto al trimestre febbraio – aprile 2020, quest'ultimo influenzato negativamente dalla chiusura progressiva del settore delle costruzioni dovuta alle misure di contenimento della pandemia diSu base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni (i giorni lavorativi sono stati 23 come a luglio 2019) mostra una flessione dell'1,1%, mentre l'indice grezzo diminuisce dell'1%.Nella media dei primi sette mesi dell'anno, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario sia l'indice grezzo calano, rispettivamente, del 17,1% e del 17,0%.