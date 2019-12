Istat, sempre più italiani usano internet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con iche fanno la parte del leone (oltre il 90% dei 15-24enni si collegano e il) e con laÈ quanto emerge dalche indaga il rapporto degli italiani con le Tecnologie della comunicazione e dell'informazione (Information and Communication Technologies, ICT). In dettaglio,nell'arco di tre mesi,rispetto all'anno precedente.con idella Rete (oltre il 90% dei 15- 24enni), ma con una diffusione che comincia a essereche rappresentano il 41,9%.Anche nell'uso e nell'accesso a Internet l'Istat registra unspecie nell'accesso alla banda larga, uno dei presupposti per la diffusione delle ICT tra la popolazione.Nel 2019, in Italia,ma con; il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Lazio sono le regioni con la percentuale più elevata di famiglie dotate di connessione a banda larga, mentre nelle aree metropolitane l'accesso alla banda larga raggiunge il 78,1% e nei comuni fino a 2mila abitanti si scende al 68,0%.Tra le famiglie resta un forte divario digitale da ricondurre soprattutto a fattori generazionali e culturali.; tra le famiglie composte esclusivamente da personeUn altro fattore discriminante è il; ha una, mentreÈ poi il, specie tra gli utenti di 14 anni e più, con il 91,8% che ha utilizzato lo smartphone, mentre il 43,3% accede tramite PC da tavolo, il 27,2% utilizza il laptop o il netbook, segue il tablet (25,7%) mentre il 6,1% utilizza e-book, smart watch o altri dispositivi mobili, con oltre otto internauti di 14 anni e più su dieci che hanno chattato negli ultimi tre mesi e poco meno di due terzi (64,5%) hanno effettuato chiamate via Internet. Diffuso anche l'utilizzo del web per, pere/o giochi (incluso il giocare) (47,3%) e per i, nel dettaglio il 57,2%, pari aSono, i. Tra gli internauti che hanno fatto acquisti negli ultimi 3 mesi il 48,3% ha fatto uno o due ordini, il 28,8% tra i tre e i cinque, il 10,0% tra sei e dieci mentre solo una piccola quota dichiara di aver fatto più di dieci ordini (6,1%). I(40,1%).