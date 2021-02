© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio l'Istat segnala un(da 88,3 a 93,2)(da 100,7 a 101,4). Per le imprese manifatturiere l'indice recupera la flessione dovuta all'emergenza sanitaria riportandosi al di sopra del livello registrato a febbraio 2020; anche per il comparto delle costruzioni il recupero è completo mentre per i servizi e il commercio al dettaglio, nonostante il deciso aumento di febbraio, i livelli rimangono ancora lontani da quelli precedenti la crisi.Per quanto attiene ai consumatori - spiega l'Istituto di statistica - l'aumento dell'indice di fiducia è trainato dal marcato miglioramento delle attese sulla situazione economica generale e di quelle sulla disoccupazione.Con riferimento alle, il clima economico e quello futuro sono in aumento (da 83,4 a 91,5 e da 103,2 a 107,5 rispettivamente) mentre il clima personale flette da 106,5 a 104,7 e quello corrente diminuisce da 99 a 97,3.Per quel che riguarda le, si registra un. In particolare, nel settore manifatturiero l'indice di fiducia sale da 95,6 a 99,0 e nelle costruzioni passa da 138,0 a 141,9. Nei servizi di mercato l'indice aumenta da 82,2 a 85,7 e nel commercio al dettaglio cresce da 88,3 a 93,8.In relazione alle componenti dell'indice di fiducia, sia nell'industria manifatturiera sia nelle costruzioni tutte le componenti sono in miglioramento.Anche per i servizi di mercato e il commercio al dettaglio si stima un aumento di tutte le componenti. Nell'ambito del commercio, a livello di circuito distributivo, la fiducia aumenta marcatamente nella grande distribuzione mentre la crescita è più contenuta nella distribuzione tradizionale.