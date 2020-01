Istat, la spesa delle famiglie cresce più del reddito

Ultimo aggiornamento: 21:23

Il reddito delle famiglie sale ancora e la bassa inflazione dà ossigeno al potere d'acquisto. Ma i margini di crescita sono limitati, non si va oltre lo 0,3%, e in frenata rispetto all'inizio dell'anno. Così la spesa, che si alza dello 0,4%, finisce per assorbire tutti i guadagni, intaccando perfino un po' i risparmi. È questo il bilancio delle economie domestiche secondo i conti dell' Istat sul trimestre estivo, che traccia la linea dei mesi che vanno da luglio a settembre.Quanto allo Stato, buone notizie per il deficit: stabile rispetto allo stesso periodo del 2018 (1,8%) ma in calo, aiminimi dal 2007, se si guarda al dato complessivo sui nove mesi (3,2%). Di certo aiutano i risparmi totalizzati nei tre mesi sugli interessi pagati per il debito, quasi 900 milioni. E ciò nonostante l'impennata registrata dallo spread ad agosto, in concomitanza con la crisi del governo giallo-verde. La pressione fiscale, invece, pur scendendo di un decimo di punto nel trimestre risulta ai massimi dal 2015 cumulando i valori fin qui a disposizione per il 2019 (39,2%).Tendenza e congiuntura non coincidono neppure passando ai prezzi: a dicembre il tasso risale allo 0,5% mentre la media annua dimezza il valore registrato nel 2018 (allo 0,6% dall'1,2%). Comunque sempre di zero virgola si tratta, con l'Istituto di statistica che conferma la «debolezza» dell'inflazione. Debolezza più accentuata rispetto a quantoavviene nell'eurozona, dove lo scorso mese l'indice è salito all'1,3%. Ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi, con il riflettersi delle tensioni in Medio Oriente sulle quotazioni del greggio.I consumatori temono che le fiammate del petrolio possano generare rialzi sulla benzina. «Il rischio concreto ora è quello di un'ondata di rincari per prezzi e tariffe in tutti i settori, determinata sia dal caro-carburanti, sia dalle speculazioni che saranno messe in atto: costerà di più non solo fare il pieno alla propria automobile, ma anche fare la spesa e acquistare frutta, verdura e generi alimentari, considerato in Italia l'86,5% dei prodotti viaggia su gomma. Sarà più caro viaggiare e spostarsi e anche le bollette energetiche potrebbero subire a breve una stangata», è lo scenario fosco delineato dal Condacons. Per l'associazione a tutela del consumatore il rialzo di reddito e potere d'acquisto è quindi solo un «effetto ottico» dovuto a quella che Confesercenti ha ribattezzato la «calma piatta dei prezzi».In effetti lo stesso Istat chiarisce come quando a movimentare il tasso è la benzina occorre cautela. Si tratta,spiega, di «una componente volatile». E Confcommercio, commentando i dati, insiste sulle «dinamiche molto contenute dei prezzi». Anche il carrello della spesa a dicembre, pur salendo, si mantiene sotto la soglia dell'1%, attestandosi allo 0,8%. Addirittura lo scorso anno lascia un'eredita negativa al 2020: nell'ipotesi di prezzi invariati per tutti i dodici mesi l'Italia ricadrebbe in deflazione.