Istat, rallenta produzione costruzioni a luglio

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 10:30







(Teleborsa) - A luglio, nonostante la flessione registrata su base congiunturale, i livelli dell'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni si mantengono ben al di sopra dei livelli prepandemici di febbraio 2020. Lo rileva l'Istat sottolineando che anche a livello trimestrale, "si osserva una variazione congiunturale negativa rispetto al trimestre precedente, per la prima volta dallo scorso gennaio". Su base annua, la produzione nelle costruzioni rimane in crescita, seppur con una variazione più contenuta rispetto a quella rilevata nei quattro mesi precedenti.



L'Istituto di statistica stima per il mese di luglio che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell'1,9% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio–luglio 2021 la produzione nelle costruzioni registra una flessione dello 0,5% rispetto al trimestre precedente.

Su base tendenziale l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 5,4%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 23 di luglio 2020) registra una crescita del 9,1%.



Nella media dei primi sette mesi del 2021, l'indice grezzo segna un incremento del 33,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 33,4%.