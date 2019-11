Istat, prosegue la fase di crescita lieve dell'attività economica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'dipinge la situazione economica dell'Italia nel suo consueto rapporto mensile, inserendola in un contesto globale ancora caratterizzato da incertezza, con rischi di estensione del rallentamento industriale anche al settore dei servizi. Nelle ultime settimane, è proseguita la fase di indebolimento della congiuntura internazionale legata al persistere di fattori negativi quali i conflitti tariffari, la Brexit, le turbolenze geopolitiche, la decelerazione delle maggiori economie asiatiche e la contrazione dell'industria manifatturiera in Germania, spiega l'istituto di statistica nazionale.. Secondo la stima preliminare, il, confermando la dinamica dei tre trimestri precedenti. L'incremento tendenziale nel terzo trimestre è stato pari a +0,3% e la crescita acquisita per il 2019 si è attestata al +0,2%.La fase di debolezza dei ritmi produttivi si è riflessa sulSi è confermata l'assenza di pressioni inflazionistiche nelle diverse fasi del processo produttivo del sistema economico italiano e. Tuttavia, nel terzo trimestre, è aumentata la quota di imprese che considerano rilevante l'insufficienza della domanda come un ostacolo alla produzione.E' proseguita la tendenza alla stabilizzazione dell'indicatore anticipatore, che è rimasto compatibile con uno scenario di mantenimento degli attuali livelli produttivi.