Istat, produzione industriale in crescita

(Teleborsa) - Continua a crescere ad agosto la produzione industriale che segna laal netto della stagionalità, dopo il crollo dovuto all'emergenza. L‘aumento mensile, più marcato per i beni di consumo, si estende a tutti i settori di attività economica. Lo rileva lsottolineando, peraltro, che il mese di agosto è caratterizzato da volumi produttivi limitati a causa delle chiusure legate alle, e ciò determina una maggiore volatilità delle variazioni relative a tale mese. In termini tendenziali, prosegue, seppure molto attenuata, la lunga fase di contrazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario.L'Istituto di statistica stima che ad agosto l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 7,7% rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione cresce del 34,6% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali diffusi in tutti i comparti: crescono in misura marcata i beni di consumo (+6,6%), i beni strumentali (+4,3%), i beni intermedi (+4,0%) e l'energia (+3,5%)., ad agosto l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come ad agosto 2019). Si registra una contenuta crescita per i beni strumentali (+1,0%) e una più lieve per i beni di consumo (+0,8%); diminuiscono l'energia (-0,8%) e in misura più marcata i beni intermedi (-2,5%).che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+10%), le altre industrie (+8,8%) e in misura minore la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+2,8%). Le flessioni più ampie si registrano invece nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-17%), nell'attività estrattiva (-7%) e nell'industria del legno, della carta e stampa (-6%).