Istat, produzione costruzioni giù ad aprile

(Teleborsa) - Un calo importante riguardante la produzione delle costruzioni. L'Istat ha reso noto che si è verificato ad aprile un calo congiunturale del 3,1%.



Su anno, l'indice corretto per gli effetti di calendario e per i giorni lavorativi, cresce del 2,7%. Rispetto allo scorso anno, l'indice grezzo aumenta del 4,2%



Nella media del trimestre febbraio-aprile 2019, la dinamica della produzione nelle costruzioni rimane comunque ampiamente positiva (+3,1% rispetto al trimestre precedente).



L'Istat commenta così questa situazione affermando che "il netto calo congiunturale della produzione nelle costruzioni registrato ad aprile segue quello, più lieve, rilevato per il mese precedente e riporta i livelli produttivi destagionalizzati del settore in linea con quelli di inizio anno".



© RIPRODUZIONE RISERVATA