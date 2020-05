Istat, prezzi produzione: calo più ampio ultimi due decenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ad aprile i prezzi alla produzione dell'industria registrano un netto calo su base mensile – il più ampio negli ultimi due decenni – e un deciso ampliamento della(-5,1%, da -3,7% di marzo), che si approssima al valore registrato nell'ottobre del 2009.E' quanto rileva l'che spiega come, anche lo scorso mese, a determinare la dinamica sia congiunturale sia tendenziale dei prezzi sono soprattutto i prodotti energetici che segnano, più ampie su quello interno e su quello estero area non euro.A eccezione dei beni intermedi, si confermano positive, sebbene in lieve attenuazione, le dinamiche tendenziali dei prezzi degli altri raggruppamenti principali di industrie.i prezzi alla produzione dell'industria segnano un calo congiunturale del 3,4% e una flessione tendenziale del 6,7%. Al netto del comparto energetico, i prezzi alla produzione dell'industria registrano una diminuzione dello 0,1% su base mensile mentre crescono dello 0,3% su base annua.i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,7% rispetto al mese precedente (-0,4% per l'area euro, -0,9% per l'area non euro) e dell'1,0% rispetto ad aprile 2019 (-0,7% per l'area euro, -1,2% per l'area non euro).Nel mese di aprile, fra le, gli incrementi tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per industrie alimentari, bevande e tabacco (+1,8%) e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+1,2%), sul mercato estero per mezzi di trasporto (+1,0% per l'area euro, +2,2% per l'area non euro) e computer, prodotti di elettronica e ottica (+5,8% per l'area non euro). Marcate flessioni su base annua si rilevano, in tutti e tre i mercati di riferimento, per coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,0% mercato interno, -11,2% area euro e -48,5% area non euro).