Istat, potere d'acquisto rallenta nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2019 ladelle famiglie, in modesta crescita rispetto al 2018, per effetto di una crescita del reddito disponibile (+1,1%) superiore a quella della spesa per consumi finali (+0,9%)., dopo la contrazione rilevata nell'ultimo trimestre dell'anno, che conferma la tendenza al rallentamento rilevata a partire dal 2017.La, in termini correnti,, in decisa decelerazione rispetto all'1,8% del 2018, mentre ilsegna un a, grazie alla crescita dellee delle prestazioni sociali ricevute (+3,5%) in che beneficiano dell'effettoNellerallenta ilche segna unaa fronte del +2,2% dell'anno precedente, così come ilche. Ne consegue anche una riduzione del(21,7% nel 2018).Guardando al valore aggiunto per categoria dimensionale, si registra unaper le piccole imprese, definite "famiglie produttrici", e(-1,5% nel 2018).