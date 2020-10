Istat, PIL 2° trimestre rivisto al ribasso a -13%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilnel secondo trimestre 2020 è statorispetto al trimestre precedente, più del, e si è ridotto, a fronte della precedente stima del 17,7%.Lo segnala l', indicando che il secondo trimestre 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al secondo trimestre del 2019. L'Istituto ha anche reso disponibili le nuove serie storiche, coerenti con la revisione dei conti nazionali diffusa lo scorso 22 settembre, che ha riguardato gli anni 2018 e 2019.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, confinali nazionali efissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,6% e del 26,4%.Laal netto delle scorte ha contribuito perpercentuali alla contrazione del PIL:e delle Istituzioni Sociali Private ISP,fissi lordi e +0,1 punti la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP).Anche la variazione delle scorte e lanetta hanno contribuito negativamente alla variazione del PIL, rispettivamente per -1,2 eSi registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con(-3,7%),(-20,5%) e(-11,3%).