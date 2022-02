Istat, nel paniere entrano saturimetri e tamponi. Inflazione record a gennaio: i livelli più alti dal1996

Sedia da pc, friggitrice ad aria, saturimetro (o pulsossimetro), psicoterapia individuale, Test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19, Poke take away e Streaming di contenuti musicali. Sono questi i nuovi ingressi nel paniere 2022 Istat per inflazione. A comunicarlo è l'istituto di statistica che annovera questi prodotti tra quelli rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative.

APPROFONDIMENTI MACROECONOMIA Inflazione, Istat: prezzi in fiamme a gennaio. Al top dal 1996 LO STUDIO DELL'AUR Lavoro e redditi, la pandemia ha impoverito gli addetti privati ECONOMIA Paniere Istat, Codacons: "Rispecchia emergenza Covid. Bene...

Italia, tasso disoccupazione al 9%. Tasso occupazione a livelli pre-pandemia

Ogni anno, l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l'impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d'acquisto e la struttura della spesa per consumi. Nel paniere del 2022 utilizzato per il calcolo degli indici Nic (per l'intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.772 prodotti elementari (1.731 nel 2021), raggruppati in 1.031 prodotti, a loro volta raccolti in 422 aggregati. Per il calcolo dell'indice Ipca (armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.792 prodotti elementari (1.751 nel 2021), raggruppati in 1.050 prodotti e 426 aggregati. Oltre che delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie, l'aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto dell'evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.

Lavoro, Istat: i contratti collettivi in attesa di rinnovo sono 32, coinvolti 6,4 milioni di dipendenti

Brutte notizie arrivano sul fronte dell'aumento dei prezzi. Nel mese di gennaio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). Secondo l'istat si tratta di un livello (+4,8%) che non si registrava da aprile 1996: una fiammata trainata dai beni energetici regolamentati, anche se tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano in altri comparti. L'inflazione di fondo, comunque, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile a +1,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +1,6% a +1,8%. L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +3,4% per l'indice generale e a +1% per la componente di fondo.

L'ulteriore e marcata accelerazione dell'inflazione è doOvuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +93,5%), e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +22% a +23,1%), dei Beni alimentari, sia lavorati (da +2% a +2,4%) sia non lavorati (da +3,6% a +5,4%) e a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,3% a +3,5%); da segnalare il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,4%).