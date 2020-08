Istat, ore lavorate pro-capite a giugno ancora inferiore a periodo pre Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante i miglioramenti rispetto alla fase più acuta dell'emergenza, a giugno leerano ancora inferiori rispetto al periodo preA segnalarlo è ildi Istat nella nota mensile di luglio. L'approfondimento di questo mese è stato dedicato infatti alla presentazione e analisi di serie destagionalizzate delle ore lavorate pro-capite. Nello specifico, il focus rileva che ladelleeffettivamente lavorate è concentrata nel mese diper il totale degli occupati (-10,8 ore lavorate medie rispetto al mese precedente) e per i dipendenti (-8,7 ore) e, in misura più accentuata, per gli autonomi (-18,0 ore).Ad, invece,si è mantenuta sui livelli del mese precedente (-0,7, -0,2 e -2,5 ore medie del totale occupati, dipendenti e indipendenti rispetto al mese precedente).A partire da, con l'attenuazione delle misure restrittive prevista dal DPCM del 26 aprile, si è avviato il processo di recupero che ha mostrato un primo aumento consistente di ore lavorate pro-capite (+5,8 ore rispetto ad aprile per il totale), rafforzatosi poi nel mese di(+2,2 ore rispetto a maggio).Il miglioramento segnato negli ultimi due mesi, rileva però l'approfondimento Istat, non ha permesso di recuperare pienamente il gap segnato tra marzo e aprile. Idelleeffettivamente lavorate pro-capite sono ancora inferiori rispetto a quelli di(-3,4 ore per il totale, -2,9 per i dipendenti e -5,2 per gli autonomi).Nella nota Istat segnala che lonelle ultime settimane è stato caratterizzato in qualche misura da una asincronia dell'evoluzione della pandemia tra paesi che ha penalizzato ulteriormente la ripresa degli scambi mondiali. Nel secondo trimestre, Istat certifica inoltre che ilha registrato una caduta di, condizionato negativamente dalla chiusura delle attività ad aprile. Gli indici della produzione industriale a maggio e giugno hanno però segnalato una ripresa dell'attività e, a luglio, è proseguito il miglioramento della fiducia delle imprese.A luglio, invece, è proseguita per il terzo mese consecutivo ladei prezzi al consumo condizionata dalla componente dell'energia.