Istat: occupazione è tornata a crescere, contratti a termine al top da 1977

(Teleborsa) - Dopo due mesi di sostanziale stabilità, l'occupazione in Italia a febbraio 2022 è tornata ad aumentare, riprendendo il trend in crescita che aveva caratterizzato il 2021. Lo conferma l'ultimo report dell'Istat sul mercato del lavoro, che segnala un aumento dell'occupazione dello 0,4% (+81mila occupati) che coinvolge uomini, donne, dipendenti a termine, autonomi e under50.

Il tasso di occupazione sale al 59,6% (+0,3 punti rispetto a gennaio), attestandosi sui massimi storici e risultando in aumento di 0,6 punti risultando ai massimi storici e in aumento di 0,6 punti rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020). Su anno gli occupati sono aumentati del 3,5% (+777mila unità rispetto a febbraio 2021), mentre rispetto a gennaio 2021, si registrano quasi 850 mila occupati in più, in maggioranza a termine con una stima che sfiora i 3 milioni 200 mila, il valore più alto dal 1977.

Il numero di persone in cerca di lavoro a febbraio diminuisce dell'1,4% (-30mila unità), con l'unica eccezione dei 25-34enni. Il tasso di disoccupazione scende all'8,5% nel complesso (-0,1 punti) e al 24,2% tra i giovani (-0,6 punti). In calo il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -79mila unità), che porta il tasso di inattività al 34,8% (-0,2 punti). Anche rispetto a febbraio 2021, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-15%, pari a -375mila unità), sia l'ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-5,3%, pari a -723mila).

Confrontando il trimestre dicembre 2021-febbraio 2022 con quello precedente (settembre-novembre 2021), il livello di occupazione è più elevato dello 0,4%, per un totale di 100mila occupati in più. La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,3%, pari a -98mila unità) e degli inattivi (-0,7%, pari a -87mila unità).



