Istat, nel primo trimestre 2019 prezzi delle abitazioni in calo

(Teleborsa) -, con un, quando comunque si era già registrata una diminuzione dello 0,5% nel quarto trimestre 2018.Sono i dati diffusi dasul mercato immobiliare italiano che confermano nei primi mesi del 2019 la flessione già registrata nel 2018 e che avevano portato l'Italia a essere l'I dati attuali confermano una nuova, da attribuire unicamente - sottolinea l'Istat - aiche registrano una variazione negativa di -1,3% (era -0,7% nel trimestre precedente), mentremostrando un'accelerazione rispetto al +0,6% del quarto trimestre del 2018.In generale, il contesto deipresenta una crescita persistente, con undall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale.Su base congiunturale, spiega l'Istat, il calo dell'IPAB è dovuto alla diminuzione dei prezzi delle abitazioni nuove ed esistenti che diminuiscono rispettivamente dello 0,5% e dello 0,6%.In generale, rispetto al 2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell'IPAB, ila causa esclusivamente delle abitazioni esistenti i cui prezzi sono diminuiti del 23,7%, contro quelli delle abitazioni nuove che registrano complessivamente un aumento, seppur debole (+0,8%).In particolare,(era quasi il 35% nel 2010) contro l'83,4% delle abitazioni esistenti; infine, il tasso di variazione acquisito dell'IPAB per il 2019 è negativo e pari a -0,8%.