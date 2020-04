Istat, nel 2019 deficit/Pil all'1,6%: debito pubblico al 134,8% del Pil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per un, e unSono i dati notificati dall'all'UE rispetto all'andamento dei conti pubblici italiani; rimangono fermi i valori percentuali rispetto ai dati diffusi all'inizio di marzo.In dettaglio, l'Istat rileva che(indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultatodel Pil, con una crescita di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018.La, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l'impatto delle operazioni di swap, è stata pari al, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2018.I dati del debito delle Amministrazioni Pubbliche per gli anni 2016-2019 - ricorda l'Istat - sono quelli pubblicati dalla Banca d'Italia e sono anch'essi coerenti con il nuovo Sistema Europeo dei Conti (Sec 2010).A f, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri della UEM, era. Rispetto al 2018 il rapporto tra il debito delle AP e il Pil rimasto invariato.