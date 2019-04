Istat, nel 2018 deficit al 2,1% e debito al 132,1%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto si legge nel rapporto Istat "Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società" definito in occasione della trasmissione a Eurostat del 29 marzo."Rispetto a quanto pubblicato lo scorso 1° marzo, il conto presenta per il 2018 revisioni diffuse, sebbene di lieve entità, dovute all'inclusione di nuove informazioni resesi disponibili dopo la chiusura delle prime stime. L'insieme di tali revisioni ha condotto a un indebitamento netto per il 2018 quasi invariato: dai 37.605 milioni di euro della precedente stima a 37.543 milioni. In termini di incidenza sul PIL l'indebitamento per il 2018 è rimasto pari al 2,1%".del processo di Notifica e che un nuovo conto per il 2017 e il 2018, che recepirà cambiamenti del perimetro del settore delle Amministrazioni Pubbliche definiti con Eurostat, è in corso di elaborazione e sarà trasmesso alle autorità europee l'8 aprile e. Si può anticipare che l'impatto delle modifiche in rapporto al PIL sarà marginale in termini di stima dell'indebitamento netto e contenuto per quel che riguarda il debito pubblico. Al fine di assicurare la coerenza tra le diverse stime, e in particolare con quella del livello nominale dl PIL, il 9 aprile sarà anche resa disponibile una nuova versione dei Conti Nazionali per il medesimo biennio; il processo di allineamento si concluderà poi il 12 aprile, con la diffusione - già prevista in calendario - dei conti per settore istituzionale annuali e trimestrali".