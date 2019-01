Istat: migliora la spesa dei comuni per i servizi sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Rispetto all'anno precedente si registra une si registra un continuum con la ripresa iniziata nel 2014 che sta riportando gradualmente la spesa sociale quasi ai livelli precedenti la crisi economica e finanziaria.I dati ufficiali dell'ISTAT rilevano che,contro i 114 del 2015.e si passa dai 22 euro della Calabria ai 517 della Provincia Autonoma di Bolzano.. I primi assorbono la quota più ampia con circa 2,7 miliardi di euro, pari al 38,8% della complessiva. Poi arriva quella destinata ai disabili che risulta aumentare nel tempo sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione di riferimento: da 1.478 euro annui pro-capite nel 2003 a 2.854 nel 2016 (25,5%).inveceche vede le risorse destinate in diminuzione mentre continua ad aumentare la popolazione di riferimento. La spesa pro-capite è infatti passata da 122 euro nel 2010 a 92 euro annui nel 2016.