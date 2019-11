Istat, migliora fiducia imprese ma si deteriora quella dei consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A novembre si rilevano andamenti divergenti del, che. L'Istat stima infatti una contrazione dell'indice del clima dida 111,5, mentreregistra un lieve aumento, da 98,9. La dinamica negativa è determinata dal peggioramento di giudizi e attese sulla situazione economica italiana nonché dall'aumento delle aspettative sulla disoccupazione", spiega l'Istituto Nazionale di Statistica. La diminuzione dell'indice di fiducia dei consumatori è la sintesi di andamenti negativi di tutte le sue componenti (il clima economico diminuisce da 127,2 a 116,3, il clima corrente cala da 107,9 a 106,8 e il clima futuro flette da 116,1 a 110,2), ad eccezione di quella personale, dove l'indice aumenta leggermente da 105,4 a 105,8."Per quanto riguarda le, l'aumento è dovuto adnel settore dei serviziche emergono in miglioramento sia nel settore manifatturiero sia nel commercio", coimmenta l'Istituto.mentredegli indici. Più in dettaglio, l'indice diminuisce lievemente nel settore manifatturiero, portandosi da 99,5 a 98,9, e flette da 141,3 a 137,1 nelle costruzioni; nei servizi di mercato l'indice rimane a quota 99,6 come lo scorso mese e nel commercio al dettaglio permane sostanzialmente stabile (da 108,3 a 108,2).