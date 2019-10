Istat, lieve calo della produzione nelle costruzioni

(Teleborsa) - Calo dell'indice della produzione nelle costruzioni. Lo sottolinea l'Istat che, per il mese di agosto 2019, stima un -0,1% rispetto al mese di luglio. Nella media del trimestre giugno–agosto 2019, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.



Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario è aumentato del 2,1% (i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 22 di agosto 2018), mentre l'indice grezzo registra una contrazione dell'1,3%. Nella media dei primi otto mesi del 2019, l'indice corretto per gli effetti di calendario mostra un aumento tendenziale del 3,1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA